النيل الأهلية تستقبل رئيس جامعة نكومبا لبحث سبل التعاون الأكاديمي مع إفريقيا

استقبلت كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، برئاسة الدكتور نيفين عبد الخالق عميد الكلية، إيمانويل كاتونغولي، رئيس جامعة نكومبا الأوغندية، وذلك في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات وبحث سبل وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية في مصر وإفريقيا.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة النيل الأهلية وكلية التعليم المستمر على مد جسور التعاون الأكاديمي مع القارة الإفريقية وتعزيز الشراكات الدولية.

وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق خلال كلمتها على أهمية التعاون الأكاديمي بين الجامعات الإفريقية، مشيرةً إلى أن جامعة النيل الأهلية تسعى إلى بناء جسور المعرفة وتعزيز فرص التعليم والتدريب من خلال الشراكات الفعالة مع المؤسسات التعليمية الرائدة.

وأوضحت، أن هذه المباحثات تأتي في إطار توجه جامعة النيل الأهلية نحو دعم البحث العلمي والتعليم المستدام، مشيرةً إلى مناقشة آفاق التعاون مع جامعة نكومبا الأوغندية، وهي إحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، والتي تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز البحث العلمي لدعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وأشارت إلى التزام جامعة النيل الأهلية وكلية التعليم المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، إيمانا منها بأهمية الدور الأكاديمي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة تعليمية متقدمة تواكب متطلبات العصر.

وتضمن اللقاء مناقشات حول تطوير برامج تعليمية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلًا عن استكشاف فرص التدريب وبناء القدرات، بما يعزز من دور التعليم العالي في دعم المجتمعات الإفريقية.