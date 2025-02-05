الأحد.. فتح باب قبول طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بأسوان

أعلن المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن فتح باب قبول طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية بدءاً من يوم الأحد القادم ، ولمدة 15 يوما.

ولفت “الرشيدي” إلى انه بناء على تعليمات اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضاً عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط :

https://natega.aswan.gov.eg

وأوضح الرشيدى أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و 911 طالبا وطالبة ، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 19 ألفا و 615 طالبا وطالبة .

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

وكان محافظ أسوان قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 70.27 % .

كما إعتمد محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 75% ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100% ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100% .

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم ، وعصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمديرية النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام .