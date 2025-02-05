الأوبرا تعيد الليلة السنوية "فى حب أم كلثوم" بمعرض الكتاب

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الليلة السنوية في حب الست أم كلثوم والتي تأتي ضمن نشاطها الثقافي والفكري خلال سلسلة "أرواح في المدينة" تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمي ويستمر بها مشروعه الثقافي "القاهرة عنواني" لحفظ الذاكرة الوطنية، وذلك في الرابعة مساءً الأربعاء 5 فبراير بقاعة الصالون الثقافي بلازا (2) مركز المؤتمرات بمعرض الكتاب في دورته الـ56، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عام أم كلثوم وإحياء للذكرى الـ 50 لرحيلها.

يذكر أن ليلة الست أم كلثوم حققت نجاحا جماهيريا وإعلاميا كبيرا عند عرضها في دار أوبرا القاهره والإسكندرية والليالي الثقافية بدولة قطر وتأتي سلسلة لقاءات "أرواح في المدينة" بهدف حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع "القاهرة عنواني" برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية.