وكيل صحة سيناء يثمن جهود مديريات التضامن والشباب

وجه الدكتور أحمد سمير بدر ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الشكر والتقدير محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور خالد مجاور ، لموقفه الوطني والإنساني في استقبال الأخوة الفلسطينين ولمديري مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، على تعاونهم وتضافر جهودهم في توفير الرعاية الصحية والإنسانية للمرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين إلى مصر للعلاج.

وأشاد الدكتور أحمد بالدعم المستمر الذي يقدمه محافظ شمال سيناء للقطاع الصحي، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والجرحى الفلسطينيين. كما ثمن الدور الهام الذي يقوم به ا على غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي والكابتن إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة في توفير أماكن إقامة مناسبة ومجهزة لاستقبال المرضى والجرحى، وتلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء وإقامة ورعاية نفسية.

وأكد الدكتور أحمد على أن هذا التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، يعكس روح التكافل والتضامن التي يتحلى بها الشعب المصري تجاه أشقائه الفلسطينيين، ويجسد حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم في هذه الظروف الصعبة.

وأشار الدكتور أحمد إلى أن الفرق الطبية في شمال سيناء تعمل على مدار الساعة لاستقبال وعلاج المصابين، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج المرضى والمصابين من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

ودعا الدكتور أحمد جميع العاملين في القطاع الصحي إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً على أنهم جميعاً جنود مخلصون في خدمة الوطن