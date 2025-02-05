وكيل صحة سيناء يشيد بالفريق الطبي المسئول عن استقبال المصابين الفلسطينيين

أشاد وكيل صحة سيناء الدكتور احمد سمير بالفريق الطبي والعاملين في استقبال وعلاج المصابين من الأشقاء الفلسطينين وجهود القطاع الصحي في شمال سيناء لتقديم الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين. في ظل الظروف العصيبة التي شهدها الأخوة الفلسطينين.

ووجه الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الشكر والتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، من أطباء وتمريض وإداريين وفنيين، على ما يبذلونه من جهود مضنية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. والاخوة الفلسطينين.

وأشاد الدكتور بدر ، بالدور البطولي الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي في شمال سيناء، في استقبال وعلاج الجرحى والمصابين من قطاع غزة، مؤكداً على أنهم يقدمون نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل الإنساني.

كما أكد الدكتور بدر على أن مديرية الصحة بشمال سيناء، بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية ، ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ محافظة شمال سيناء قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المستشفيات بالمحافظة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية.

وأوضح الدكتور بدر أن الفرق الطبية في شمال سيناء تعمل على مدار الساعة لاستقبال وعلاج المصابين، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج المرضى والمصابين من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ودعا الدكتور بدر جميع العاملين في القطاع الصحي إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً على أنهم جميعاً جنود مخلصون في خدمة الوطن والإنسانية.