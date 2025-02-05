وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية جديد إلى مستشفى العريش العام

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، عن وصول جهاز أشعة مقطعية جديد إلى مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، لخدمة وتقديم خدمات طبية لأهالي المدينة.

وأوضح الدكتور بدر، أن الجهاز الجديد يعتبر نقلة نوعية في عمل فحوصات الأشعة للحالات التي تتطلب فحوصات شرايين القلب وشرايين المخ وطفرة بالخدمات الطبية بمستشفيات شمال سيناء.

وأكد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، أنه بالتواصل مع الدكتور أحمد سمير وكيل وزارة الصحة، تم دعم المستشفى بجهاز الأشعة المقطعية الجديد للتيسير على المواطنين، وعمل أشعة مقطعية للمرضى ومصابي الحوادث.

وأوضح ياسر رمضان، مشرف الأشعة بمديرية الصحة، أن جهاز الأشعة المقطعية الجديد تمت الموافقة عليه من الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الأشعة، مضيفا أنه تم تجهيز غرفة لتركيب الجهاز الحديث، وأنه جاري تركيب جهاز الأشعة بمستشفى العريش العام.