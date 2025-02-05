وكيل رياضة شمال شيناء يتفقد الأشقاء الفلسطينيين في نادي بئر العبد الرياضي

تفقد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء نادي بئر العبد الرياضي للاطمئنان على أوضاع الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، أثناء خضوعهم لفترة الاستشفاء والمتابعة الطبية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور- محافظ شمال سيناء، بضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات وأجهزة الدولة لتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد "حسن عبد الوهاب" وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، استمرارية تقديم الوجبات الغذائية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وكل أطراف الجهاز التنفيذي للمحافظة، لضمان سلامة وصحة الوجبات الغذائية وفقا للمعايير الطبية والصحية اللازمة.