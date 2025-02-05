جنازة لذراع مبتورة.. كيف حولت إلديرا دوسيت الألم إلى رسالة أمل وتحدٍ

في خطوة غير تقليدية تفيض بالمعاني الإنسانية، نظمت صانعة محتوى أمريكية، جنازة لذراعها المفقودة بعد أن اجتازت رحلة صعبة مع مرض السرطان، ففي هذه اللحظة المؤثرة التي أثارت الجدل، جعلت من رحيل جزء منها مناسبة لتسليط الضوء على معاناة ملايين الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا المرض القاسي.

ففي حادثة غريبة ومؤثرة، كشفت صانعة محتوى أمريكية تُدعي “إلديرا دوسيت”، البالغة من العمر 22 عامًا، عن تنظيمها مراسم جنازة لذراعها اليمنى التي فقدتها بسبب نوع نادر من السرطان.

فقد قررت “إلديرا دوسيت” أن تحتفل بذراعها، التي فقدتها بسبب العلاج الكيميائي، في جنازة حميمية وعاطفية شاركت فيها مع متابعيها، ليظهر من خلالها تكامل القوة والإرادة مع الفقد والتحدي، مما يعكس رسالة قوية عن تقبل الذات والشجاعة في مواجهة التغيرات التي يفرضها المرض، ومن خلال نشر هذه التجربة عبر منصاتها، أصبحت صوتًا ملهماً للكثيرين في رحلتهم الشخصية مع السرطان، معبرة عن الأمل في أكثر الأوقات ألمًا وقسوة.

وكانت “دوسيت” قد أصيبت في سن 19 بمرض سرطان الأنسجة الرخوة، الذي يصيب نحو 1000 شخص سنويًا، وفي أكتوبر من العام الماضي، اضطرت للخضوع لعملية بتر لذراعها العليا لإزالة الورم العدواني الذي كان يهدد حياتها.

وقد اختارت “دوسيت” قبل إجراء الجراحة، التعبير عن امتنانها لذراعها التي رافقتها طوال 22 عامًا، عبر كتابة رسائل شخصية عليها، وبعد البتر، نظمت دوسيت مراسم جنازة رمزية لوداع الطرف المبتور في 15 يناير، حيث دعت مجموعة صغيرة من أفراد عائلتها وأصدقائها، إلى جانب صديقها، للاحتشاد في هذه اللحظة المؤثرة.

وكانت مراسم الجنازة مميزة بملابس الحداد السوداء، حيث ركعت دوسيت بجانب ذراعها المحنطة التي كانت ممددة على سرير، وقد طُليت أظافرها باللون الأسود بما يتناسب مع مشهد الجنازة، كما تم لف الذراع المبتورة في قماش يشبه الأكمام، مما أضفى على الحفل طابعًا من الحزن والتكريم لهذا الجزء الذي كان يشكل جزءًا من حياتها لسنوات طويلة.