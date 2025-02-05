تجارية الجيزة: لا زيادة في أسعار السلع خلال شهر رمضان

عقد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة اجتماعا مع التجار المشاركين في معرض أهلا رمضان 2025، لمناقشة الاستعدادات النهائية لافتتاحه رسميا، خلال فبراير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين وزارة التموين والتجاره الداخلية ومحافظة الجيزة وغرفة الجيزة التجارية وجهاز حماية المستهلك، بهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، على أهمية أن تكون نسب الخصم مقبولة على اسعار مختلف السلع الاساسية، والمنتجات الغذائية، والياميش والمكسرات وتتضمن أكبر نسب تخفيضات ممكنه.

وأضاف، أن كافة التجار المشتركين في المعرض، تم انتقاءهم من كبار التجار ومستوردي السلع والهدف هو تقليل حلقات التداول ليكون من التاجر الكبير إلى المواطن مباشرة.

كما أشار الشاهد إلى أن غرفة الجيزة التجارية عكفت خلال الأسابيع الماضية على عقد سلسلة من اللقاءات مع كافة المنتجين والتجار والمستوردين؛ لتوفير كميات ضخمة من السلع بالمعرض، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض من السلع يحافظ على ثبات الأسعار ولافتا ان معارض أهلا رمضان، تأتي في إطار الدور المجتمعي لغرفة الجيزة التجارية، للمساهمة في توفير كافة احتياجات المواطنين قبيل بدء شهر رمضان الكريم، والذي يرتفع فيه حجم الطلب المحلي علي السلع الغذائية بحوالي 50 % عن أي وقت أخر خلال العام، منوها أنه يتم توفير المساحات المحددة للعرض مجانيا للتجار بمعارض أهلا رمضان من خلال غرفة الجيزة التجارية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك لتخفيض التكلفة على التاجر ما ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمواطن، مؤكدًا أن المعرض سيخضع للمراقبة المستمرة لأسعار مختلف السلع لا سيما السلع الغذائيه واللحوم.

كما أشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن عمل المعارض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان مع تخصيص مساحات داخل المعارض لبيع الملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مناسبة مع قرب عيد الفطر المبارك، لافتا إلى مواصلة التنسيق مع وزارة التموين لتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع بنفس أسعار معارض أهلا رمضان، بهدف ضمان وصول السلع لجميع مواطني المحافظة.

كما أعرب رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن ثقته في وعي تجار الجيزة وحسهم الوطني وحرصهم على دعم جهود الدولة في ضبط الأسواق، وأن الغرفة ستواصل العمل لضمان استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين.

وأعرب تجار الجيزة عن استعدادهم الكامل للتعاون مع غرفة الجيزة التجارية، مؤكدين على التزامهم بتوفير السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية، بما يتوافق مع توجيهات الدولة.