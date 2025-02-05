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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

محافظ أسوان يعتمد
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادي
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تنشر البوابة نيوز نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.

 وأتاحت المحافظة لطلاب الصف الثالث الإعدادي إمكانية الاستعلام برقم الجلوس عن نتائجهم من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان ، وأيضاً عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط :

https://natega.aswan.gov.eg

 

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية 

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اعتمد  نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 70.27 %  .

كما إعتمد محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 75% ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100  % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100 % .

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى ، وعصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمديرية النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل .

فتح باب التظلمات بدءًا من يوم الأحد القادم ، ولمدة 15 يوما

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و 911 طالبا وطالبة ، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 19 ألفا و 615 طالبا وطالبة ، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم الأحد القادم ، ولمدة 15 يوما .

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