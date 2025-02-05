حماية المستهلك يكثف جهوده لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آليات ضبط الإعلانات المضللة والخادعة، والرقابة على المسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام.

وتناول الاجتماع مناقشة وضع ضوابط صارمة للإعلانات التجارية، بحيث تلتزم المادة الإعلانية بعدم التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، والامتناع عن الإخلال بالنظام العام والآداب، خاصة فيما يتعلق بإعلانات المنتجات الطبية والتجميلية والمسابقات التجارية.

وتم الاتفاق على ضرورة التزام المعلنين بالقوانين، بحيث لا يتم الترويج لأي منتج طبي أو مكمل غذائي أو دواء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مثل وزارة الصحة، هيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء.

كما تم الاتفاق على تنظيم المسابقات التجارية، بحيث يُمنع الإعلان عن أي مسابقة عبر وسائل الإعلام المختلفة إلا بعد استيفاء التراخيص المطلوبة، وهي: إخطار جهاز حماية المستهلك، والحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أكد الجهاز أن مخالفة ذلك قد تعرض المعلنين لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك.

كما أعلن مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى التابع للجهاز عن تلقيه 11,756 شكوى وبلاغ من المواطنين خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير 2025، عبر القنوات المختلفة لاستقبال الشكاوى.

كما تم مراجعة الشكاوى وتحليلها مبدئيا قبل تحويلها إلى الإدارات المختصة للتحقيق فيها، حيث تم حل النسبة الأكبر من المشكلات وفقًا لطبيعة كل شكوى. كما تلقى الجهاز 52 بلاغ حول التلاعب في الأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن في مناطق مختلفة، وتم على الفور إحالة هذه البلاغات إلى الإدارات المعنية، التي نفذت حملات رقابية لضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.

كما كثف الجهاز حملاته الرقابية، مما أسفر عن تنفيذ 400 حملة تفتيشية و التفتيش على 5139 منشأة تجارية و تحرير 1341 محضر مخالفة.

ومن أبرز المخالفات التي تم ضبطها ما يلي:

عدم الإعلان عن الأسعار.

البيع أزيد من السعر المعلن.

تداول سلع مجهولة المصدر.

الترويج للسلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية مغايرة للحقيقة.

كما تابع الجهاز تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الاستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض)، مع التأكيد على استمرار الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط 15 طن من زيت الطعام مجهول المصدر بعدة مخازن في محافظة الشرقية.

وتبين أن المخالفين استخدموا أسماء علامات تجارية شهيرة لتسويق منتجات غير مطابقة لاشتراطات الصحة والسلامة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل جهوده الحثيثة لضبط الأسواق، والتصدي للغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.

كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على جميع الأنشطة التجارية لحماية حقوق المستهلكين، ومنع أي ممارسات تضر بصحتهم أو حقوقهم الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية لضمان توفر مخزون كافي من السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمستهلكين.

وأكد جهاز حماية المستهلك التزامه بمواصلة حملاته الرقابية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، مع استمرار استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بفاعلية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المستهلكين في جميع القطاعات.