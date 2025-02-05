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الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ المشروعات الخاصة بكأس العالم 2030 بالمغرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 أكد الفريق كمل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ان الشركات المصرية التي نفذت وتنفذ المشروعات العملاقة في مصر والدول الافريقية على استعداد تام لتنفيذ المشروعات في المغرب الشقيق ومنها مشروعات البنية التحتية والمنشأت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2030 الذي سيقام  بالمغرب الشقيق.

ورحب به السفير المغربي بتصريحات الوزير  مؤكدا أن الشركات المصرية يجب ان تشارك في المناقصات الخاصة بهذه المشروعات بالإضافة الي ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي الجانبين خلال الفترة القادمة لبحث تفعيل هذا التعاون. 

جاء ذلك خلال استقبال كامل الوزي للسفير محمد آيات وعلى سفير المملكة المغربية بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وذلك بحضور اللواء  نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري وقيادات وزارتي الصناعة والنقل .

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