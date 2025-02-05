تحرير 707 محاضر تموينية لمخابر مخالفة خلال شهر يناير بالإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بضبط الأسواق، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية وغش تجاري و تلاعب بالأسعار.

وفي هذا الصدد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز والمجمعات الاستهلاكية حيث تم تحرير محاضر مخالفات بإجمالي ٧٠٧ محاضر لمخابز مخالفة ما بين عدم الإلتزام بالمواصفات ونقص وزن وتوقف عن العمل وذلك خلال شهر يناير الماضي .

هذا بالإضافة الي تحرير ٢٨٨ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع، و تحرير ١٨٣ محضرا عدم صلاحية وبيع بازيد من السعر وعدم ترخيص.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بضبط العديد من المخالفات حيث تم التحفظ على ٧٤٢٠ لتر زيت طعام مجهول المصدر، وضبط ٥٧ كجم كبده ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، كما تم مصادرة العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر أثناء الحملات التموينية خلال الشهر الماضي .

وأكد محافظ الإسكندرية، استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والمتابعة على جميع الأسواق ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.