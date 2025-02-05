أوميجا 3 والذاكرة.. كيف تحسن تركيزك وتؤخر الشيخوخة في آن واحد

يعتبر التركيز والذاكرة من أهم القدرات العقلية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء الإنسان في حياته اليومية، فالمقدرة على التركيز تساهم في تحسين الفهم واتخاذ القرارات، بينما تلعب الذاكرة دورًا رئيسيًا في تخزين المعلومات واسترجاعها في الوقت المناسب، ولكن مع الضغوطات اليومية والتهديدات الرقمية المستمرة، يعاني الكثير من الناس من صعوبة في الحفاظ على التركيز أو التذكر، ولذا فإن تحسين هذه القدرات يتطلب تدريبًا مستمرًا واتباع أساليب معينة لتعزيز القدرة على الاستيعاب والتذكر، وفي هذا السياق، تقدم لكم “البوابة نيوز” كيفية تحسين التركيز والذاكرة بطرق علمية وفعالة، وفقًا لما تم نشره بمجلة “Nature Aging”.

دراسة علمية تكشف تأثير أحماض أوميجا 3 على إبطاء الشيخوخة البيولوجية

في اكتشاف علمي جديد، أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Aging أن تناول أحماض أوميجا 3 يمكن أن يسهم في إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية لدى البشر، وقد أشار التحليل الذي أُجري على بيانات من تجربة سريرية شملت أكثر من 700 شخص مسن على مدى ثلاث سنوات، إلى أن تناول جرام واحد من أوميجا 3 يوميًا قد يساهم في الحفاظ على شباب الأعضاء البشرية.

تأتي هذه النتائج بعد أن أظهرت أبحاث سابقة أن تقليل استهلاك السعرات الحرارية قد يؤثر على إبطاء الشيخوخة، بينما كانت الدراسات التي تناولت تأثير مكملات مثل فيتامين د وأحماض أوميجا 3 قد أظهرت نتائج واعدة في هذا المجال، ورغم ذلك، ظلت الإجابة عن فعالية هذه التدخلات على البشر غير واضحة.

وبحسب التحليل الذي أُجري على عينات الدم، وجد الباحث بيشوف فيراري وزملاؤه أن استهلاك أحماض أوميجا 3 ساعد في إبطاء الشيخوخة البيولوجية بشكل معتدل لمدة تصل إلى 4 أشهر، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو مؤشر كتلة الجسم للمشاركين، وأكدت الدراسة أيضًا أن الجمع بين أوميجا 3 وفيتامين د والتمارين الرياضية كان له تأثير أكبر.

ووجد الباحثون أن الجمع بين هذه التدخلات الثلاثة ساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والحد من الضعف البدني على مدار ثلاث سنوات، وخلصوا إلى أن هذه العوامل تعمل معًا بآليات متكاملة، حيث تعزز كل منها تأثيرات الأخرى، مما ينتج عنه تأثير شامل أقوى على صحة الإنسان.