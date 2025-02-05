القومي للإعاقة: الوعي قضية مجتمع ولا قيمة لشيء من دونه

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية وقيمة الوعي المجتمعي في الحفاظ على الهوية ومقدرات الدولة المصرية، والوعي بالنسبة لقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة وتأهيل المجتمع للتعامل معهم بشكل إيجابي، مؤكدةً أن الوعي قضية مجتمع وأن كل شيء يبدأ بالوعي ولا قيمة لشيء من دونه، مثمنة في هذا الصدد جهود السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأكيدها على دور الوعي في بناء الوطن.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى استراتيجية المجلس التي يدخل ضمن أهدافها رفع الوعي المجتمعي بقضايا وأدوار الأشخاص ذوي الاعاقة وأنهم فاعلين في المجتمع، وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدورهم و بحقوقهم وواجباتهم.

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، إن كافة مؤسسات الدولة عليها إدراج قضية الوعي ضمن أولوياتها وأن تتكاتف وتتوحد الجهود في سبيل نهضة ورفعة وطننا الحبيب مصر، وأن الأشخاص ذوي الاعاقة نسيج من هذا الوطن ولديهم الإدراك الكامل بجهود الدولة المصرية التي تمت بالنسبة لتمكينهم خلال العشر سنوات الماضية وأنهم دوما في طليعة الصفوف التي تدافع عن هذه الجهود.