ضبط المتهمين بالتعدى على عامل توصيل طلبات وتقييده بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على عامل توصيل طلبات وتقييده وإصطحابه عنوة داخل سيارة بالقليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على "عامل توصيل طلبات" وتقييده وإصطحابه عنوة داخل سيارة بمدينة العبور بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (والد وشقيق "العامل المذكور"، وعاملان بمصحة لعلاج الإدمان)، وبسؤال والد المذكور قرر بأن نجله من مدمنى المواد المخدرة.

وأضاف بقيامه بالإتفاق مع العاملان لإصطحاب نجله وإيداعه بالمصحة للعلاج ونفى تعرض نجله للإختطاف ، وبسؤال نجله أيد ما سبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.