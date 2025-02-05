قرار جمهوري بإنشاء قنصلية عامة لمصر في وادي حلفا بالسودان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 54 لسنة 2025، بإنشاء قنصلية عامة لجمهورية مصر العربية، فى وادى حلفا بجمهورية السودان.

وفي سياق آخر أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي إتصالاً هاتفياً، مؤخرا، مع جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم التهنئة للرئيس ماهاما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه منصبه كرئيس لجمهورية غانا للمرة الثانية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب خلال فترة رئاسته، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمكانة الخاصة التي تحظى بها غانا لدى الشعب المصري.