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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كشف غموض خطف عامل ووضعه داخل سيارة عنوة بالعبور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام أشخاص بخطف عامل ووضعه داخل سيارة عنوة بمدينة العبور، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد وشقيق المجني عليه واثنين آخرين كانوا يقومون بتسليمه لإحدى مصحات العلاج من الإدمان، وجرى ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على "عامل توصيل طلبات" وتقييده وإصطحابه عنوة داخل سيارة بمدينة العبور في محافظة القليوبية.

توصلت التحريات والفحص إلى تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والد وشقيق "العامل المذكور"  وعاملان بمصحة لعلاج الإدمان.

وبسؤال والد المذكور قرر بأن نجله من مدمني المواد المخدرة، وأضاف بقيامه بالاتفاق مع العاملان لاصطحاب نجله وإيداعه بالمصحة للعلاج ونفى تعرض نجله للاختطاف، وبسؤال نجله أيد ما سبق.

أجهزة الأمن بالقليوبية تداول مقطع فيديو مديرية أمن القليوبية مدينة العبور مصحة لعلاج الإدمان