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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يتفقد اختبارات المرشحين للعمل في الإمارات على وظيفة مدربين رياضيين

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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تفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء ، اختبارات العمال المصريين المرشحين للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وفد إماراتي، وذلك على فرص العمل التي وفرتها الوزارة ومكتب التمثيل العمالي برئاسة منال عبدالعزيز عثمان ، على 50 وظيفة لمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني بالنادي.

تلك الفرص التي كانت الوزارة قد فتحت باب التقديم عليها منذ أيام قليلة، وقال الوزير جبران أن هذه الاختبارات تؤكد على مصداقية الوظائف التي تعلن عنها في الداخل والخارج.

وأوضح أن هذه الفرص الجديدة  تأتي ضمن الخطوات التي تحرص "الوزارة" من خلالها على دعم الشباب وتوفير فرص عمل تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم، مؤكدا على توجيهاته إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بالخارج، خاصة وأن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في تجهيز كوادر ذات مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأكد الوزير للشباب على أنهم سفراء بلادهم في الخارج ،وان قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة معهم باستمرار لتوعيتهم بحقوقهم  وواجباتهم ..

وأكدت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الاختبارات بدأت اليوم ،داخل نادي بتروسبورت الرياضي بالتجمع الخامس.

وأوضحت أن "الإدارة " تلقت العديد من الطلبات من الشباب الراغب للعمل في هذه الوظائف الجديدة  والخاصة بمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني، بأحد الأندية الرياضية الكبرى، والتي تتميز بمجموعة من الامتيازات ومنها أن الراتب الشهري يصل إلى 9000 درهم إماراتي شامل بدل السكن والانتقالات، وأن ساعات العمل، 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي، ومدة العقد، سنتان مع إمكانية التجديد.

شارك في عمليات الاختبارات من الجانب الاماراتي: إسراء المصري مديرة التوظيف، وجابريل ستانكو مدير الرياضة، وأحمد شعيب مساعد أول مدير الرياضة، ومن إدارة التشغيل بوزارة العمل أحمد الصاوي.

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