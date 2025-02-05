الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع دول العالم كافة في مجال الصناعة

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن مصر تنفذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر الي مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم وخاصة الدول العربية الشقيقة في مجال الصناعة.

وولفت إلي أن هناك فرصاً واعدة في هذا المجال من الممكن ان تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجال الصناعة وبما يساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بينهما والوصول الى الأسواق الافريقية والخارجية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقباله للسفير محمد آيات وعلى سفير المملكة المغربية بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وذلك بحضور اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري وقيادات وزارتي الصناعة والنقل .