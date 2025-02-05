حملة لمراقبة الأغذية على 18 منشأة في الواسطى ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بشان الإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة على 18 منشأة غذائية بمدينة الواسطى ،أسفرت عن تحرير 15 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات،وعدم وجود شهادات صحية ،وإعدام 12كجم أغذية تالفة ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على 21 كجم أغذية مختلفة و20 لتر زيت طعام منتهية صلاحيته ،فيما تم رصد 5 منشآت تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذاللازم .

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، مهدي إسماعيل مراقب أول الأغذية بالمديرية ،جمعة عبد المنعم كامل مراقب أول أغذية بالواسطى