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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رد الكرملين على تصريحات ترامب بشأن غزة: لا يمكن تحقيق السلام إلا بحل الدولتين

الكرملين
الكرملين
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن الكرملين ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، بأنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بحل الدولتين.

وكان المبعوث الأوروبي الخاص للشرق الأوسط، أن الحل الوحيد لتعزيز السلام بالمنطقة هو حل الدولتين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيستعيد سياسة الضغط القصوى على إيران، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران دون حاجة لاستخدام هذه السياسة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد ترامب أن الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.

القاهرة الاخبارية الكرملين السلام غزة ترامب