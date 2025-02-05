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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بسرقة مركز الأشعة في قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد مراكز الأشعة والتحاليل بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة قوص من (مالك أحد مراكز الأشعة والتحاليل بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص بالدلوف لداخل المركز وسرقة مبلغ مالى بأسلوب "المغافلة") وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإنفاق المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، كما تم بإرشاده ضبط (3 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية) قام بشرائها من متحصلات الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بقنا سرقة مراكز الأشعة