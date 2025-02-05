حماس ترد على تصريحات ترامب بشأن غزة: لن نسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضنا

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو أمس، والتي أكد فيها ضرورة تهجير أهالي قطاع غزة إلى دولًا أخرى.

ووصفت الحركة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"العدائية" وأنها تشير إلى "السيطرة" على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين في القطاع.

وقالت الجماعة في بيانها: "نؤكد أن هذه التصريحات معادية لشعبنا وقضيتنا، ولن تخدم الاستقرار في المنطقة، ولن تؤدي إلا إلى صب الزيت على النار".

وأضاف بيان الحركة أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضنا أو فرض الوصاية علينا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار الجدل حول تصريحاته التي قال فيها خلال مؤتمر صحفي بعد لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو، إن دولًا غير مصر والأردن عرضت على واشنطن استقبال الفلسطينيين لحين إعادة إعمار قطاع غزة .