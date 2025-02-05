ناهد السباعي تعلن عن مشاركتها في السباق الرمضاني 2025: «دور كوميدي»

أعلنت الفنانة ناهد السباعي مشاركتها في السباق الرمضاني 2025، خلال استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مؤكدة أن ظهورها سيكون مميزًا وجديدًا.

وقالت ناهد السباعي: "المشاركة ستكون مفاجأة للجمهور، لكنها ستكون تجربة كوميدية جدًا، مبسوطة جدًا أنني سأقدم شيئًا كوميديًا، وأحب الدور جدًا، أنتظر يوم التصوير بفارغ الصبر وأشعر بسعادة كبيرة أثناء العمل، لكنني لن أفصح عن التفاصيل الآن، سأتركه مفاجأة للجمهور، وسيبدأ عرضه من أول أيام رمضان".

تطرقت ناهد السباعي في الحديث عن السوشيال ميديا قائلة: “أشعر دائمًا أن السوشيال ميديا عالم افتراضي وليس حقيقيًا، والناس في الشارع مختلفون تمامًا عن الذين نجدهم على مواقع التواصل، الأشخاص الذين يكتبون تعليقات سلبية على السوشيال ميديا غالبًا ما يكونون يفرغون طاقة سلبية بداخلهم، لكنني لا أراها أداة تقييم حقيقية لأي شيء، التقييم الحقيقي بالنسبة لي يكون من الجمهور في الشارع، وأنا أجد الناس في الواقع طيبين وجميلين جدًا، أما من يكتبون تعليقات سيئة فلا أكترث لهم، وأحيانًا أقوم بإغلاق التعليقات”.

ناهد السباعي في الموسم الرمضاني الماضي

شاركت الفنانة ناهد السباعي الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "محارب" والعمل كان من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، ناهد السباعي، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، وآخرين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.