جمال بيومي: مصر تستعيد مع تركيا العلاقات المتميزة بين الدولتين

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تستعيد مع تركيا العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين في إطار الشعوب الإسلامية، موضحًا أن تركيا كانت قد شقت بعيدا مع ولاية الرئيس أردوغان الذي تصور أنه يعيش في عهد الإمبراطورية العثمانية وهو ما لم يكن مقبولا وكذلك أفعاله.

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الفضل للحوار وعلاقة تركيا مع شركاء آخرين دفعوها للعودة إلى المربع السليم، لذا نتوقع أن تكون تركيا واحدة من العناصر الإيجابية محددا بين الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن التواجد التركي في مصر مازال حاضرا ورغم سحب السفير إلا أن العلاقات لم تنقطع وكذلك الاستثمارات وأيضا الاختلاط بين الشعبين المصري والتركي.

وتابع بيومي، أن الدور المصري بدأ منذ الأزل في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية، وإلا ما تتخذه مصر من سياسات وقرارات يكون موحيا لما حولها من دول في الشرق الأوسط ولذا رفض مصر لتهجير الفلسطينيين هي رسالة وصلت إلى إسرائيل.