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الأربعاء 05 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بدء نظر دعوى عفاف شعيب ضد مخرج شهير بتهمة السب والتشهير

عفاف شعيب
عفاف شعيب
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بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر جلسة الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد مخرج شهير تتهمه فيها بالسب والتشهير بها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أعلن دفاع الفنانة عفاف شعيب، أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد مخرج شهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وكانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد مخرج شهير، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

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