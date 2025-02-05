لنتائج مرضية.. 5 أساليب تفاوض ناجحة لتحقيق أهدافك

التفاوض وسيلة مهمة وأساسية خلال الكثير من المهام التي يقوم بها الشخص في حياته واثناء العمل ايضا ويحتاج الشخص لمعرفة اساليب سليمة للتفاوض للنجاح في عمله وهناك ما يعرف باسم “أساليب التفاوض الخمسة” وهي استراتيجيات يمكن أن يستخدمها الأفراد لتحقيق نتائج مرضية خلال عملية التفاوض، وتختلف هذه الأساليب حسب الأهداف والأطراف المشاركة في التفاوض.

ووفقا لـHarvard business review اشهر اساليب التفاوض عالميا فقا لخبراء مجال الأعمال.

ما هي الأساليب الخمسة الشهيرة للتفاوض:

*الأسلوب التنافسي :

في هذا الأسلوب، يسعى الفرد لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب على حساب الطرف الآخر، ويعتمد على التمسك بمواقف قوية وعدم تقديم تنازلات كبيرة، ويكون الهدف هو الفوز في التفاوض بغض النظر عن العلاقة المستقبلية مع الطرف الآخر.

*الأسلوب التعاوني:

ويركز هذا الأسلوب على تحقيق منافع مشتركة للأطراف جميعا، ففي هذا الأسلوب، يعمل الأطراف على إيجاد حلول تتسم بالربح للجميع وتؤدي إلى تعزيز العلاقة المستقبلية، ويتطلب هذا الأسلوب مرونة واستعدادًا للتفاوض ومشاركة المعلومات بشكل مفتوح.



*الأسلوب الاسترضائي:

ويتضمن هذا الأسلوب تقديم تنازلات للطرف الآخر من أجل الحفاظ على العلاقة أو تجنب الصراع. ويكون الهدف هو الحفاظ على السلام والود أكثر من الحصول على أكبر مكاسب ممكنة، وقد يكون هذا الأسلوب مناسبًا في حالات يحتاج فيها الفرد للحفاظ على العلاقات الشخصية أو المهنية.



*الأسلوب المتجنب:

في هذا الأسلوب، يتم تجنب الدخول في مفاوضات أو اتخاذ قرارات بشأن قضايا معينة، ويتم استخدامه عندما لا يكون هناك رغبة أو استعداد للتفاوض، أو إذا كانت القضية غير مهمة أو غير عاجلة، ويعتمد هذا الأسلوب على تجنب الصراع أو التقليل من التوتر.



*الأسلوب الوسط:

في هذا الأسلوب، يسعى الأطراف إلى إيجاد حل وسط يناسب الجميع، حيث يقدم كل طرف بعض التنازلات للوصول إلى حل مقبول، هذا الأسلوب مناسب في حالات تكون فيها الأطراف لا تستطيع تحقيق مكاسب كاملة ولكن تسعى للحصول على نتيجة مرضية مع الحفاظ على العلاقة.

وكل أسلوب من هذه الأساليب يمكن أن يكون مناسبًا بناءً على المواقف المختلفة وطبيعة الأطراف المعنية.