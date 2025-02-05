استضافت الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" الفنانة ناهد السباعي، التي تحدثت خلال الحلقة عن والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا في عام 2023.

علقت ناهد السباعي قائلة: "أمي كانت بمثابة بنتي، ولكن بعد رحيلها اكتشفت أنني كنت أعتمد عليها في كل شيء، أصبحت أعاني من مشكلات في النوم والعمل، وأي قرار كنت مترددة بشأنه كنت أستشيرها فيه، على سبيل المثال، وقت عرض مسلسل هبة رجل الغراب كنت مترددة في قبوله، لكنها شجعتني على خوض التجربة، حتى في أبسط الأمور، مثل اختياراتي في الملابس، كنت أعتمد على رأيها؛ فإذا قالت إن قطعة ما ليست جميلة، لم أعد أراها جميلة في عيني فورًا ولا أشتريها".

وتابعت ناهد السباعي: "أصبحت أزور المقابر كثيرًا، وأحيانًا تحدث معي أمور غريبة، فإذا قال لي أحدهم كلامًا يشبه كلام أمي، أعتبره رسالة شخصية منها لي، لافتة، عندما توفي أبي وأخي، كنت أنا وأمي نحاول تجاوز الألم بقراءة الكتب والقيام بأشياء تريحنا نفسيًا الآن، أمارس نفس الأمور، لكن فقدان الأم مختلف تمامًا عن أي فقد آخر".

وأضافت ناهد السباعي: "أمي ارتاحت بعد وفاتها، فقد كانت مريضة جدًا، وكنا نخفي الأمر عن الجميع حتى عن الأقارب، لأنها لم تكن تريد أن يعرف أحد مدى تدهور حالتها، حين رحلت، قلت لنفسي إنها ارتاحت، وكنت أشعر أنها كانت ترغب في اللحاق بابنها، لكنها كانت تخبرني أنها تريد أن تذهب، بينما كنت أنا أنانية وأرغب في بقائها معي، لأنني كنت أشعر أنني سأضيع بدونها، صحيح أنني كنت أتواصل معها كثيرًا عبر مكالمات الفيديو عندما كنت بعيدة، لكنني لم أرَ أشياء كثيرة، وأعتقد أن الله كانت له حكمة في ذلك، فقد منعني من رؤية لحظاتها الأخيرة، ومع مرور الوقت، بدأت أشعر بأن روحها لا تزال معي، وأنها كانت دائمًا بجانبي، حتى وإن كانت قد رحلت عن الحياة".

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي

رحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي بعد صراع مع المرض، وأعلنت خبر الوفاة ابنتها ناهد السباعي قائلة: "البقاء لمن له الدوام توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتى ناهد فريد شوقي".