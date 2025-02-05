فتح قبول طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية 2025 في البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن البدء في تلتقي تظلمات الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024-2025، ولتخفيف الأعباء ومشاق السفر والانتقال نظرًا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة.

وأشارت المديرية، إلي أن يتم تلقي طلبات التظلمات علي نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية من يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، ولمدة أسبوعين حيث يتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية، حيث تقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك.

وأوضحت المديرية، إنه سيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، (جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذى حددتة الإدارة التعليمية )، مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 فقط خمسة وثلاثون جنيها لاغير.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 -2025 م بنسبة نجاح 70.13%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 120 الف و263 طالب وطالبة، حضر منهم 119 الف و791 نجح منهم 84004 بنسبة 70.13%.

واعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالب وطالبة حضر منهم 4526 طالب وطالبة ونجح 4459 بنسبة نجاح 98.5 %، وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين 37 طالبا وطالبة حضر منهم 37 ونجح 37 طالب بنسبة 100%

كما بلغ عدد المتقدمين للإعدادية من المكفوفين 11 طالبا وطالبة حضر منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءا من الساعه الرابعه من عصر اليوم ، كما سيتم رفعها إلكترونيا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الاستعلام عن النتيجه برقم جلوس الطالب.

وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية.