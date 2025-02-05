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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم بطريق الزعفرانة- الجلالة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 15 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق الزعفرانة- الجلالة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق الجلالة- الزعفرانة، وتم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 9 مصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، فيما رفض 6 النقل إلى المستشفى.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

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