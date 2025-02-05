اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 70.27 % .

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

كما اعتمد محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 75% ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100 % .

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى ، وعصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمديرية النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام .

متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل .

فتح باب التظلمات بدءاً من يوم الأحد القادم ، ولمدة 15 يوم

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 911 طالب وطالبة ، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 19 ألف و 615 طالب وطالبة ، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم الأحد القادم ، ولمدة 15 يوم .

لافتاً بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان ، وأيضاً عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط :

(https://natega.aswan.gov.eg ) .

1000185996

1000185994

1000185992