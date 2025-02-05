محافظ الفيوم يتابع مستجدات تنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات وكافة الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع القومي الهام، والمناطق المتداخلة مع مسار القطار، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقتي الفيوم وبني سويف، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس خالد نايف رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة، وأشرف صبحي مدير عام آثار الفيوم، والمهندس محمود حسن البوهي المنسق العام لمشروع القطار الكهربائي السريع، والدكتورة هبة عبدالحفيظ منسق ملف المشروع بالمحافظة، وممثلي مجلس مدينة إطسا، وأملاك الدولة، والكنيسة، وكافة الجهات المعنية.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع ممثلي الجهات المعنية، كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة، بطول 87 كم، والمتضمن تنفيذ محطتين هما "محطة الفيوم بني سويف" بمنطقة دمو، و"محطة العياط" بالوحدة المحلية لقرية المظاطلي بمركز طامية، وكذا أعمال الرفع والتدقيق المساحي لمسار القطار، كما تم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال، والمناطق المتداخلة مع مسار القطار السريع، والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

وأكد محافظ الفيوم، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يُعد من أهم المشروعات القومية، التى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي، إضافة لدوره الهام فى تخفيف أعباء السفر والانتقال ما بين محافظات الصعيد والوجه البحرى، مؤكداً ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع لخدمة المواطنين بالمحافظات التي يمر بها المشروع.

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