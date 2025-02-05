المشدد 15 سنة لعاطلين في سرقة عامل وإصابته بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين ، بالسجن المشدد 15 سنة، لسرقة دراجة نارية وهاتف محمول من عامل بالإكراه، وإصابته بسلاح ناري بمنطقة الساحل .

وأسندت النيابة العامة ،تهم سرقة دراجة نارية وهاتفًا محمولً والمبينين وصفًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه ا.ا عامل بالإكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام، حيث قام المتهمين بالتعدي عليه وإشهار سلاح ناري فرد خرطوش بوجهه مهددين إياه بالإيذاء إن لم يمتثل لأمرهم ،وتخليه عن متعلقاته وحال مقاومته لهما فوجئ بأن المتهمين أطلقوا عيار ناري وسرقوا الدراجة النارية وهاتفه مما أدى إلى حدوث إصابته ،و أحرز المتهمين بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا فرد خرطوش وذخائر مما تستخدم علي ذات السلاح دون تراخيص.

وكان قسم شرطة الساحل، تلقي إخطارا بوصول مصاب بأحد المستشفيات وبانتقال قوات الأمن وسؤال المجني عليه تبين تعدي شخصان وسرقته، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا بسرقة المجني عليه وارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.