الزمالك يطوي صفحة بيراميدز ويستعد للإسماعيلي.. جروس يطبق خطط فنية في المران

طوى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، صفحة الهزيمة الثقيلة التى تلقها الفارس الأبيض من نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دوري نايل»، ليبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى.

بعد تلك الهزيمة تجمد رصيد الزمالك عند 20 نقطة وضعته فى المركز الثالث بعد 11 جولة، حقق فيها الفوز 6 مباريات وتعادل فى 2 وهزم في 3، وزارت الكرة شباكه 13 مرة بعد أن هز شباك خصومه بـ 21 هدفا.

بينما وسع فريق بيراميدز الفرق بينه وبين الزمالك إلى 4 نقاط، واعلتى صدارته ترتيب الدورى المصرى برصيد 24 نقطة، وذلك بعد الثلاثية النظيفة التى سجلها على يد فيستون كالالا ماييلي في الدقيقة 58 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 64، وإبراهيم عادل فى الدقيقة الـ 70 من اللقاء.

وخلال تلك المواجهة تعرض ثلاثى الزمالك عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود بنتايك للإصابة خلال تلك المباراة، ليشخص الجهاز الطبى للفريق الأبيض حالة لاعبيه بآلام فى العضلة الخلفية بالنسبة لعمر جابر، بينما عانى عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وفى عضلة السمانة.

فيما تعرض المغربى محمود بنتايج للإصابة فى الدقيقة 88 بعد إحدى الكرات المشتركة مع ماييلي ليسقط على رأسه وعلى أثرها خرج من الملعب وغادر المباراة متجهاً لأقرب مستشفى والتى أظهرت الفحوصات سلامة اللاعب من أى إصابة خطيرة وأن الأمر فقط بعض الجروح فى وجهه.

واعتبر السويسرى كريستيان جروس، هذه المباراة بأنها الأصعب للفريق هذا الموسم، وأن الفرصة كانت سانحة للتسجيل فى الشوط الأول.

جروس يطبق خطط فنية فى مران الفارس الأبيض

ومن المقرر أن يلتقى الفارس الأبيض بنظيره الإسماعيلي، فى تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب «استاد القاهرة الدولى»، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويبحث الزمالك تحت قيادة السويسرى جروس، للاستعداد الجيد فى مران اليوم من أجل الظفر بالثلاث نقاط وتعديل وضعه فى ترتيب جدول المسابقة، وتعويض الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز.

وعمل جروس على زيادة الحمل البدنى للاعبى الزمالك تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وحرص السويسرى وجهازه المعاون على عمل تدريبات فنية متنوعة، وتطبيق بعض الخطط الفنية، من خلال تقسيمة فنية في منتصف الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

والإدارة تدعم بصفقات جديدة

وشهد ملف التعاقدات فى الآونة الأخيرة فى الزمالك حراك ملحوظ بعد أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لمدة أربعة مواسم ونصف.

كما تم التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة.