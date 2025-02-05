قصة حقيقية لأغبى لص في العالم

من ضمن وقائع السرقة التي تحدث كل يوم في العالم ومرات لا يمكن حصرها خلاص اليوم الواحد في جميع دول العالم، تحدث حوادث سرقة متشابهة ومتكررة، وهناك حوادث كبيرة وتعرف بالذكاء في التخطيط والتنفيذ من أصحابها وهناك حوادث سرقة تصف بالغباء بسبب تخطيط وتنفيذ أصحابها أيضا، ومن ضمن وقائع السرقة التي وصفتها الصحف الإنجليزية بـ"أغبى لص في العالم".

تعود القصة لرجل بريطاني حصل على اللقب عن جدارة، بعد محاولته بيع أدوات كهربائية مسروقة لنفس الأشخاص الذين سرقهم قبل ساعات فقط في واحدة من أغرب قصص اكتشاف السرقة في العالم، صاحب الواقعة اسمه “كالوم لويس إليربي”، 25 عاما، قام بتصرف غير متوقع بعدما قام بمحاولة بيع بعض الأدوات التي تبلغ قيمتها 3130 جنيهًا إسترلينيًا للعمال في منزل في يورك، حيث سرقها من نفس العقار قبل بيعها بساعات.

وبحسب صحيفة “دايلي ستار” البريطانية التي وصفته أيضا بأغبى لص في العالم، وأغرب عملية سرقة في العالم، أوضحت أن اللصوص اقتحموا المنزل وسرقوا الأدوات وتسببوا في أضرار بقيمة 1500 جنيه إسترليني لباب الفناء، قبل أن يستولى إليربي، الذي يعيش في مكان قريب، على الأدوات ويحاول بيعها إلى مقاول في الموقع الذي سُرقت منه.

وبعد دقائق من الواقعة جرى إلقاء القبض على "إليربي" في منزله، والذي حكم عليه بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ لارتكابه خمس سرقات لمتاجر مسببا بعض الأضرار الجنائية، واعترف إليربي بأنه مذنب في السطو على عدد من المتاجر، نافيا قيامه بعملية السطو على المنزل الذي سرقت الأدوات منه، إلا أنه أقر بأنه مذنب في التعامل مع البضائع المسروقة ومحاولة بيعها لنفس المكان، الذي لم يكن يعلم أنها سرقت منه.