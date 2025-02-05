"قفز من أعلى عقار بسبب الاكتئاب".. لغز مصرع طبيب باطنة في بولاق الدكرور

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة طبيب ألقى بنفسه من الطابق العاشر بعقار بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته.

واستمعت إلى إفادات أهلية المتوفي وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، الذين اقروا أن الطبيب كان يمر بحالة اكتئاب لفترة طويلة وتوقف عن ممارسة الطب لمدة سنين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من غرفة عمليات شرطة النجدة سقوط شخص من اعلى عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم الى الموقع المشار اليه.

وتبين من خلال الفحص انتحار “حسام.ع”، 40 سنة، طبيب باطنة، قفزا من أعلى سطح منزله بالطابق العاشر، لمروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب منذ عدة سنوات لم يمارس فيها الطب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.