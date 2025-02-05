ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميًا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13457 طنا شملت 450 طن ملح معبأ و1500 طن أسمنت معبأ و11507 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38502 طن، شملت 6250 طن ذرة و2413 طن خشب زان و6000 طن سكر و14872 طن حديد و8967 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 510 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3994 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 62479 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5825 حركة.

كما غادر 4 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ نحو (2250 طنا) من القمح متجهه إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ 7 حاوية و28 تريلا فارغة ومملوءة ورأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طنا، كما قامت بتحميل 7 حاوية و13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه ومنسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهة إلى إيطاليا – هولندا – ألمانيا - إنجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك.