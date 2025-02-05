لأول مرة فى مصر.. جمعية زراعية بالبحيرة تحصل على شهادة الأيزو 9001 للجودة

شهد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، حفل تسليم الجمعية الزراعية المركزية للائتمان بالبحيرة، شهادة الأيزو 9001 ، وذلك بحضور الدكتور حسنى عطية المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى، والدكتور إيهاب السباعى ممثلا عن الجهة المانحة.

وتسلم سعيد محمد راشد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية للائتمان بالبحيرة الشهادة وسط فرحة كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الجمعيات المشتركه والمحلية.

ومن جانبه أشار إلى أن الأيزو 9001 هو معيار دولي يحدّد متطلّبات نظام إدارة الجودة (QMS)، ويمكن اعتماده لإظهار قدرة المنظّمات والشّركات والجمعية المركزية على تقديم منتجات و خدمات تلبّي متطلّبات العملاء و متطلبات الهيئات التّشريعيّة بانتظام، والأيزو 9001 سيقدّم الدّعم للموظّفين في الجمعية بجانب العملاء.

وأكد وكيل الوزارة، التّغييرات في طريقة سير عمليّات الجمعية المركزية قد يكون عبئاً إضافيّاً عليهم، لكن فوائد تطبيق نظام إدارة الجودة9001 تستحق الجهد المبذول في سبيل تطوير الجمعية، وستقلّل على المدى البعيد من الوقت المهدور في عمليّات الجمعية الغير منتظمة، وإنّ الأعمال الورقيّة هي واحدة من العديد من الأشياء الّتي عفا عليها الزّمن بعد أن أصبحت التّكنولوجيا و الملفّات الإلكترونيّة هي السّائدة حاليّاً، و يعد تنفيذ نظام إدارة الجودة 9001 أمراً مشابهاً يتطلّب القليل من العمل مقدّماً، لكن فوائده ستظهر بوضوح بعد وقتٍ قصير.

وقال سعيد محمد راشد رئيس الجمعية المركزية، إن الحصول على هذه الشهادة كان حلما يراودنا جميعا وبالرغم أنها مسئولية كبيرة إلا أننا سعداء جدا بها لأنها فخر لنا جميعا فى محافظة البحيرة ومصر بأكملها، لأنه لأول مره تحصل جمعية زراعية على مثل هذه الشهادة الدولية.

وأشار إلى أن الجمعية اتخذت قرارا مهما من أجل تطوير أداء العمل وذلك لتقديم خدمة متميزة لجميع المزارعين بنطاق محافظة البحيرة، مع توفير كافة الاحتياجات لهم من مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى تطوير أداء العاملين بالجمعية، وذلك من خلال الحصول على أيزو 9001 والذى يساعد على توفير الكثير من النفقات والوقت وموارد المؤسسة، و يستطيع أيزو 9001 أن يؤمن أداء العمليات داخل المؤسسة بأقل أخطاء وأعلى أرباح، من خلال تطبيق أيزو 9001 كما يقوم على تحفيز الموظفين بالانخراط في العمل بأعلى فاعلية و العمل على رفع الجودة على مستوى خدمة عملاء الجمعية ، و تضمن شهادة الأيزو9001 الكفاءة والاتّساق، كما تضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبّي احتياجات العملاء ممّا يسهم في رضاهم و يركّز نظام إدارة الجودة 9001 على عمليّات التّدقيق الدّاخلي و مراجعة الإدارة، و عمليّات التّحسين المبنيّة على البيانات المتوفّرة.

وتحدث المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى، على أهمية الاستفادة من الحصول على هذه الشهادة وعلينا جميعا ان نتكاتف من أجل تحقيق الجودة المطلوبة من خلال الترابط والتعاون مع بعضنا البعض، لأن حصول الجمعية المركزية على الايزو هو نجاح لقطاع الزراعة كله بمحافظة البحيرة، وبأسمى وباسم جميع العاملين بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة، أتقدم بخالص التهنئة إلى مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء والجهاز الادارى بالجمعية برئاسة المحاسب محمد سلامه مهنا مدير الجمعية وأتمنى للجميع كل التوفيق والسداد .

كما تحدث الدكتور إيهاب السبع ، ممثل الجهة المانحة عن فوائد الحصول على الشهادة ومنها، زيادة الكفاءة، وكيفيّة تحسين الجودة في العمل، وكيفية زيادة الإيرادات ،بالإضافة الى رفع معنويّات الموظّفين ،مع الوضع فى الاعتبار انه يوجد اعتراف دولى بعد الحصول على هذه الشهادة ،كما يتم المساهمة فى النّهج الواقعي لاتّخاذ القرار، وتنظيم العلاقات مع المورّدين، بالإضافة الى التّوثيق والاتّساق و التّحسين المستمر.

وأوضح أن كما أظهرت نتائج تطبيق نظام إدارة الجودة أن الشّركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 تظهر تحسناً كبيراً في الأداء المالي مقارنةً بتلك الشّركات والمؤسسات الغير حاصلة على الشّهادة ذاتها.