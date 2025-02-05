جامعة عين شمس تستعد لاستقبال 200 ألف طالب بالفصل الدراسي الثاني

تواصل جامعة عين شمس استعداداتها لاستقبال ما يقرب من 200 ألف طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس والليسانس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة وضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقامت الجامعة بتنفيذ حزمة من الإجراءات المكثفة بهدف توفير بيئة تعليمية متميزة تحسن تجربة الطلاب الأكاديمية.

شملت هذه الاستعدادات إعلان الجداول الدراسية عبر المواقع الرسمية للكليات ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب رفع محتوى المقررات الدراسية على منصة الجامعة الإلكترونية ASU2LEARN، وتسجيل الطلاب للمقررات الدراسية.

كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمباني، المدرجات، قاعات الدراسة، والمعامل، بالإضافة إلى إجراء صيانة عاجلة لجميع مرافق المدن الجامعية ومطاعمها، وتؤكد الجامعة جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين بدءًا من يوم الجمعة 7 فبراير 2025، مع توفير كافة الخدمات الأمنية والنظافة على مدار الساعة.

وفي سياق متصل، تم تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفكرية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات ودعم الموهوبين والمبتكرين، ووجه رئيس الجامعة إلى ضرورة التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لحل أي مشكلات تطرأ، وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025 ويستمر لمدة 16 أسبوعًا، على أن تنتهي الدراسة في 29 مايو 2025، مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يونيو 2025.