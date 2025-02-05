السبت.. انطلاق الدورة العاشرة لمعرض "زايد" للكتاب

الأربعاء 05/فبراير/2025 - 11:00 ص

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، والتي تستمر حتى 20 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني، ووزيرة الحكم المحلي الدكتورة منال عوض، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

وتقام على هامش المعرض، الذي يحظى بمشاركة واسعة من عدد من أهم دور النشر المصرية والعربية وعدد من الدور الأجنبية، عدد كبير من الفعاليات للجمهور من مختلف الأعمار والفئات، وجميعها تقام تحت شعار "الوعي هدفنا"، بينما تم اختيار الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد شخصية الدورة الجديدة.



وقال الناشر محمود عبد النبي، مدير معرض زايد للكتاب وعضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، إن فعاليات للأطفال ستكون خلال الفترة الصباحية بمصاحبة "مكتبة الحديقة الخضراء" التابعة لهيئة قصور الثقافة تحت إشراف الدكتورة أماني الشيخ، بينما

في الفترة المسائية مناقشات لأهم الكتب الصادرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وفيها يستضيف المعرض كل من فريدة الشوباشي ومحمد المشد والدكتور نور أسامة وكنزى مدبولي وغيرهم.

وأضاف عبد النبي: كما يتضمن المعرض لقاء يومي مع "نجمك المفضل"، وسوف يلتقي الجمهور بنجومهم من الإعلاميين والرياضيين والفنانين، مثل الكابتن كريم حسن شحاتة والاعلامي طارق علام والإعلامية ياسمين الخطيب والسيناريست عبد الرحيم كمال والأديب الكبير وشخصية المعرض إبراهيم عبد المجيد.