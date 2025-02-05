التنمية المحلية: مراكز التحكم والسيطرة بالمحافظات تتيح التواصل ومتابعة أدق الأزمات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مراكز التحكم والسيطرة والسلامة العامة بالمحافظات تتيح التواصل مع المراكز والقرى ومتابعة أدق الأزمات، موضحا أن هذه المراكز تكون مربوطة بالمحافظات ثم بالوزارة وبالتالي الحكومة ككل.

واضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن أزمة مثل المطار والسيول يتم التعامل معها بدقة من خلال هذه المراكز بالعمل على مراجعة وحدات الصرف وتوفير مسارات لصرف الأمطار والتأكد من سلامتها.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك سيناريوهات لإدارة أزمة السيول والأمطار والملفات المهمة وعمل اصطفاف للمعدات ويراجع قطاع التفتيش والمتابعة على سير العمل في كل الوحدات التي تقدم الخدمات للمواطنين للتأكد من اتمام العمل على أفضل وجه.