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الأربعاء 05 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية يشدد على أهمية تولي السلطة الفلسطينية مهامها في غزة

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
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شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستعرض "عبد العاطي" جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.

وأوضح "عبد العاطي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن مصر تدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، أهمية المضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر بغزة دون خروج الفلسطينيين من القطاع.

وأضاف عبد العاطي، أن هناك ضرورة للسعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية قطاع غزة وقف اطلاق النار غزة القاهرة الاخبارية