بعد طرح البوستر الرسمي.. "العتاولة2" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي

أصبح مسلسل "العتاولة 2" حديث السوشيال ميديا، بعدما تم طرح البوستر الرسمي للعمل، وعودة عيسي الوزان الشخصية التي يقدمها النجم "باسم سمرة" التي تم قتلها بالجزء الأول، هذا إلي جانب ظهور الفنانة فيفي عبده ممسكة بالسبحة، مما خلق حالة من الجدل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من ضمن الأكثر بحثا عبر موقع الفيسبوك، ومن المقرر طرح البرومو الرسمي للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرضه عبر شاشاة قنوات مجموعة mbc في رمضان2025.

مسلسل "العتاولة 2" جاء على قائمة الأكثر بحثًا في موقع التواصل "فيسبوك"، قبل أسابيع من عرضه على قناة "MBC مصر" ومنصة شاهد في رمضان.

وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري.

طرح البوستر الرسمي للعمل

وطرحت منصة "شاهد" البوستر الرسمي لمسلسل "العتاولة 2"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وكتبت: "عتاولة الإسكندرية راجعين من تاني.. نصار وخضر وعيسى الوزان اللي طلع لسه عايش".



أبطال مسلسل "العتاولة 2" رمضان 2025

مسلسل "العتاولة 2" من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع ومريم الجندي ونسرين أمين ومي القاضي وفيفي عبده وزينة وهدى الاتربي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

تغيير صناع وأبطال "العتاولة 2"

وكانت طرأت عدد من التغييرات على صناع وأبطال مسلسل "العتاولة 2" الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان 2025 بداية من تغيير المؤلف بعد أعتذار مؤلف الجزء الأول هشام هلال عن كتابة الجزء الثاني ليتم إسناد المهمة إلى المؤلف مصطفى جمال هاشم.

وأيضا تغيير عدد من الأبطال بغياب أبطال الجزء الأول وهم مي كساب وفريدة سيف النصر ونهى عابدين ومحمد التاجي مع إنضمام أبطال جدد وهم نسرين أمين وفيفي عبده وثراء جبيل.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.