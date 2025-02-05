سقط من الطابق السابع.. تفاصيل مصرع مسن سوداني بالطالبية

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع مسن يحمل جنسية الدولة السودانية، إثر سقوطه بغرفة نزول المصعد من الطابق السابع بمنطقة الطالبية، وصرحت بدفن جثمانه عقب تلقي تقرير من الطب الشرعي بأسباب وفاته، إذ تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته، كما كلفت لجنة هندسية وفنية بفحص المصعد ومعرفة مدى صلاحيته للعمل، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سقط من السابع

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع شخص إثر سقوطه من علو بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص مصرع "عمر.م"، 60 عامًا، على المعاش، سوداني الجنسية، بعد أن سقط من الطابق السابع إلى الدور الأرضي أثناء استخدام المصعد، إذ أنه أقدم على فتح باب الأسانسير في الطابق الذي يقطن فيه ولكن لم يكن المصعد موجودًا فسقط في بئر المصعد الكهربائي، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

