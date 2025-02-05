البابا تواضروس يترأس صلوات جناز الأنبا أغابيوس

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم صلوات جناز الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا بمحافظة المنيا، الذي توفي يوم أمس عن عمر ناهز الـ 81 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وتقام الصلوات في المقر البابوي بالقاهرة.

وذلك بمشاركة العديد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية، بجانب حضور شعبي غفير من أبناد الكنيسة.

نبذة عن الأنبا أغابيوس

ولد الأنبا أغابيوس في 2 أبريل 1944 بمدينة الزقازيق، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة، ثم التحق بالسلك الرهباني، حيث كرس حياته للخدمة الكنسية، تمت سيامته أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا عام 1995، ثم نال رتبة المطرانية لاحقًا، وكان من الشخصيات الدينية البارزة التي قدمت خدمات روحية واجتماعية لأبناء الإيبارشية.