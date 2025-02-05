الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية خلال الـ 48 ساعة.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2025 - 10:46 ص

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة جوية غير مستقرة اليوم وغدًا، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي متواجد في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن هناك كُتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "في وقت الظهيرة تحديدًا هنلاحظ نشاط قوي للرياح، يمكن ده أهم عنصر النهارده وبكره، بالإضافة إلى سرعة الرياح من 35 إلى 50 كيلو في الساعة"، موضحة أن سرعة الرياح التي تشهدها البلاد عالية بشكل كبير، من المتوقع أن تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بمحافظات الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء.

وتابعت، أن سرعة الرياح على البحر المتوصل تصل إلى 80 كليو متر في الساعة، وارتفاع الأمواج ما بين 4 إلى 6 أمتار.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل من 3 إلى 4 درجات، واليوم درجة الحرارة العظمى في النهار 19 درجة مئوية، والأيام الماضية تراوحت بين 20 إلى 22 درجة مئوية، وغدًا ستكون 17 درجة مئوية في فترة النهار، خاصةً أن غدًا ستسمر الرياح على مدار اليوم".