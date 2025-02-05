متحدث الوزراء: مشروع الموازنة للعام المالي المقبل يستهدف محاور بناء الإنسان المصري

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل يستهدف محاور بناء الإنسان المصري والخدمات الموجهة للمواطن في التعليم والصحة والدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية وعلى رأسها "تكافل وكرامة".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ تحديد نسب كل قطاع من الموازنة وصياغتها واعتمادها وسيتم الإعلان عنها لاحقا، موضحا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سنشهد زيادة المخصصات للبرامج الاجتماعية مثل حياة كريمة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري والعمل على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والتوازن المالي.

