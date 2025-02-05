تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، كما تم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1076 شاحنة 35 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 596 شاحنة و25 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 35500 طن بضائع، 470 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينة GOLDEN ID على متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى الهند وتغادر أيضا السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وAlcudia Express وغادرت السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3300 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.