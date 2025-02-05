تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، 5 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 29,647.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 3,146.69 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 6,728.1 نقطة، وكذا أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 13,046.08 نقطة، كما تراجع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.08% ليغلق عند 36,811.19 نقطة.

بينما صعد مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 8,558.99 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.18%، ليغلق عند مستوى 11,671.13 نقطة.